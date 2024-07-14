не известно Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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не известно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: не известно

Отец ребёнка: не известно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: не известно

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: не известно

Отец ребёнка: не известно

Смерть
Неизвестно

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