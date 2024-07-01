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Юшков Николай Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

15.05.1943

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1887 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Юшков Игнатий Киприянович

Мать: не указана

Призыв на военную службу
20.01.1942
235 стрелковый полк 28 стрелковой дивизии (I); 28 стрелковая дивизия; 235 стрелковый полк Стрелок-разведчик. Был членом ВЛКСМ.
Смерть
15.05.1943
Сквозное пулевое проникающее ранение живота Похоронен в Псковской области, Великолукский район, д. Прудники

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