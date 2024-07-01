Юшков Николай Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти15.05.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Юшков Игнатий Киприянович
Мать: не указана
Призыв на военную службу
20.01.1942
235 стрелковый полк 28 стрелковой дивизии (I); 28 стрелковая дивизия; 235 стрелковый полк Стрелок-разведчик. Был членом ВЛКСМ.
Смерть
15.05.1943
Сквозное пулевое проникающее ранение живота Похоронен в Псковской области, Великолукский район, д. Прудники