Цыкин Петр Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Цыкин Василий Семенов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цыкина Акулина
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Цыкин Ефим Петров
Мать ребёнка: Цыкина Акулина
Рождение ребёнка
Около 1800
Мать ребёнка: Цыкина Акулина
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Цыкин Николай Петров
Мать ребёнка: Цыкина Акулина
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: (Цыкина) Евдокия (Авдотья) Петрова
Мать ребёнка: Цыкина Акулина
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: (Цыкина) Евдокия (Мл) Петрова
Мать ребёнка: Цыкина Акулина
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: (Цыкина) Акулина Петрова
Мать ребёнка: Цыкина Акулина
Смерть
1845