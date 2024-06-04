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Цыкин Петр Васильев

Место рождения

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Отец

Около 1747 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1784 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Цыкин Василий Семенов

Мать: не указана

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыкина Акулина

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Цыкин Ефим Петров

Мать ребёнка: Цыкина Акулина

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Цыкин Кондратий Петров

Мать ребёнка: Цыкина Акулина

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Цыкин Николай Петров

Мать ребёнка: Цыкина Акулина

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: (Цыкина) Евдокия (Авдотья) Петрова

Мать ребёнка: Цыкина Акулина

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: (Цыкина) Евдокия (Мл) Петрова

Мать ребёнка: Цыкина Акулина

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: (Цыкина) Акулина Петрова

Мать ребёнка: Цыкина Акулина

Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1845
Чамзинка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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