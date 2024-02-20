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Сковородка Павел Алексеевич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Сковородка Алексей Иванович

Мать: Сковородка Мария Никитина

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Рождение ребёнка
1903

Сын: Сковородка Николай Павлович

Мать ребёнка: Сковородка Агафия Яковлевна

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Мало-Токмакская вол., с.Вербовое
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сковородка Агафия Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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