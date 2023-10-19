Mkheidze (Reimers) Helena Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Mkheidze (Reimers) Helena Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1891

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Отец

1861 г.р.

Мать

1861 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1891

Отец: Reimers Dmitrii Васильевич

Мать: Reimers Maria Dmitriewna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Смерть
1970
Батуми, ქ. ბათუმი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა
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