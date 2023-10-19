Mkheidze (Reimers) Helena Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.05.1891
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1891
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Смерть
1970
Батуми, ქ. ბათუმი, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა