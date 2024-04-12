Сутягина (Лошкарева) Агафья Васильева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1799
Отец: Лошкарев Василий
Бракосочетание
25.01.1819
Рождение ребёнка
28.10.1819
Отец ребёнка: Сутягин Гаврил Иванов
Рождение ребёнка
13.12.1820
Дочь: Анна Гаврилова
Отец ребёнка: Сутягин Гаврил Иванов
Рождение ребёнка
20.01.1822
Дочь: Ксенья Гаврилова
Отец ребёнка: Сутягин Гаврил Иванов
Рождение ребёнка
27.04.1823
Отец ребёнка: Сутягин Гаврил Иванов
Рождение ребёнка
23.06.1824
Отец ребёнка: Сутягин Гаврил Иванов
Рождение ребёнка
16.10.1827
Дочь: Зиновия Гаврилова
Отец ребёнка: Сутягин Гаврил Иванов
Рождение ребёнка
Около ?.04.1830
Дочь: Ирина Гаврилова
Отец ребёнка: Сутягин Гаврил Иванов
Рождение ребёнка
03.11.1831
Отец ребёнка: Сутягин Гаврил Иванов
Рождение ребёнка
22.01.1833
Дочь: Ксения Гаврилова
Отец ребёнка: Сутягин Гаврил Иванов
Рождение ребёнка
06.02.1836
Сын: Сутягин Парфений Гаврилов
Отец ребёнка: Сутягин Гаврил Иванов
Рождение ребёнка
Около ?.06.1837
Отец ребёнка: Сутягин Гаврил Иванов
Смерть
Неизвестно