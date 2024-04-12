Сутягина (Лошкарева) Агафья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сутягина (Лошкарева) Агафья Васильева

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Место рождения

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Лошкарев Василий

Мать: не указана

Рыболово, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
25.01.1819

Муж: Сутягин Гаврил Иванов

Рождение ребёнка
28.10.1819

Сын: Сутягин Козма Гаврилов

Отец ребёнка: Сутягин Гаврил Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.12.1820

Дочь: Анна Гаврилова

Отец ребёнка: Сутягин Гаврил Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.01.1822

Дочь: Ксенья Гаврилова

Отец ребёнка: Сутягин Гаврил Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.04.1823

Сын: Сутягин Василий Гаврилов

Отец ребёнка: Сутягин Гаврил Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.06.1824

Сын: Сутягин Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Сутягин Гаврил Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.10.1827

Дочь: Зиновия Гаврилова

Отец ребёнка: Сутягин Гаврил Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.04.1830

Дочь: Ирина Гаврилова

Отец ребёнка: Сутягин Гаврил Иванов

Рождение ребёнка
03.11.1831

Сын: Сутягин Михаил Гаврилов

Отец ребёнка: Сутягин Гаврил Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.01.1833

Дочь: Ксения Гаврилова

Отец ребёнка: Сутягин Гаврил Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.02.1836

Сын: Сутягин Парфений Гаврилов

Отец ребёнка: Сутягин Гаврил Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около ?.06.1837

Сын: Сутягин Иоанн Гаврилов

Отец ребёнка: Сутягин Гаврил Иванов

Смерть
Неизвестно
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