(Голованева) Акилина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Голованева) Акилина Михайловна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1971

Дата смерти

15.01.1874

Пол

Женский

Отец

1822 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
15.01.1874
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-скарлатина
Рождение
1971

Отец: Голованев Михаил Васильевич

Мать: 1-Й Брак

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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