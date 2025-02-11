Леонтьева Ульяна Николаевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Леонтьева Ульяна Николаевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дети
Федотова Евдокия Ивановна Леонтьева1875 г.р.
Леонтьев Дмитрий Иванович19.10.1877 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Федотова Евдокия Ивановна Леонтьева

Отец ребёнка: Леонтьев Иван Григорьевич

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
19.10.1877

Сын: Леонтьев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Леонтьев Иван Григорьевич

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.