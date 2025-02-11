Леонтьева Ульяна Николаевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно, Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Дети
Федотова Евдокия Ивановна Леонтьева1875 г.р.
Леонтьев Дмитрий Иванович19.10.1877 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Федотова Евдокия Ивановна Леонтьева
Отец ребёнка: Леонтьев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
19.10.1877
Сын: Леонтьев Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Леонтьев Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно