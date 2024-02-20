Шишман Петр Степанович
Место рожденияРоссия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Шишман Степан Фомич
Мать: Шишман Варвара Саввична
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1907
Сын: Шишман Иван Петрович
Мать ребёнка: Шишман Анастасия Кузьминична
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Шишман Анастасия Кузьминична
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно