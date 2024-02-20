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Шишман Петр Степанович

Место рождения

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Шишман Степан Фомич

Мать: Шишман Варвара Саввична

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1907

Сын: Шишман Иван Петрович

Мать ребёнка: Шишман Анастасия Кузьминична

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1912

Сын: Шишман Анастас Петрович

Мать ребёнка: Шишман Анастасия Кузьминична

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шишман Анастасия Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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