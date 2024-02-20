Золото (Тараш) София Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золото (Тараш) София Никитична

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

04.09.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1892

Отец: Тараш Никита Петрович

Мать: Тараш Евдокия Дмитриевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
27.10.1913

Муж: Золото Михаил Трандафилович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1913г.лист-124,зап.-19,ГАДО,Ф - 426-2-12 кадр-125.
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Малпаях Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Золото Михаил Трандафилович

Россия Екатеринославская губ,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна/
Смерть
Неизвестно
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