(Черкас) Екатерина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Черкас) Екатерина Георгиевна

(Черкас) Екатерина Георгиевна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

30.08.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

Около 1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1899

Отец: Черкас Георгий Власович

Мать: Черкас Анастасия Петровна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1899г.,лист-95,зап.-10
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close