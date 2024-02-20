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Романько Павел Данилович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

10.01.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1854

Отец: Романько Даниил Григорьевич

Мать: Романько Анна Григорьевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Романько Ефим Павлович

Мать ребёнка: ?

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Сердюк Евфросиния Павловна

Мать ребёнка: ?

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
Неизвестно
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