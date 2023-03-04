Зыкина Анисия Титова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкина Анисия Титова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

После 1765

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1740

Сын: Зыкин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Зыкин Фёдор Емельянович

Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1745

Сын: Зыкин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Зыкин Фёдор Емельянович

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Евфимия Фёдоровна

Отец ребёнка: Зыкин Фёдор Емельянович

Рождение ребёнка
1755

Сын: Зыкин Исак Фёдорович

Отец ребёнка: Зыкин Фёдор Емельянович

Рождение ребёнка
1762

Сын: Зыкин Игнат Фёдорович

Отец ребёнка: Зыкин Фёдор Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыкин Фёдор Емельянович

Смерть
После 1765
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