Зыкина Анисия Титова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиПосле 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1740
Сын: Зыкин Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Зыкин Фёдор Емельянович
Пестовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1745
Сын: Зыкин Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Зыкин Фёдор Емельянович
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Евфимия Фёдоровна
Отец ребёнка: Зыкин Фёдор Емельянович
Рождение ребёнка
1755
Сын: Зыкин Исак Фёдорович
Отец ребёнка: Зыкин Фёдор Емельянович
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Зыкин Фёдор Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1765