Чапни Ирина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧапни Ирина Федоровна

Чапни Ирина Федоровна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Пелагея Харлампиевна

Отец ребёнка: Чапни Харлампий Федорович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1843

Сын: Чапни 3 Василий Харлампиевич

Отец ребёнка: Чапни Харлампий Федорович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Стириона Харлампиевна

Отец ребёнка: Чапни Харлампий Федорович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close