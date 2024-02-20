Чапни Ирина Федоровна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1821
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с Малоянисоль
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Пелагея Харлампиевна
Отец ребёнка: Чапни Харлампий Федорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1843
Сын: Чапни 3 Василий Харлампиевич
Отец ребёнка: Чапни Харлампий Федорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Стириона Харлампиевна
Отец ребёнка: Чапни Харлампий Федорович
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с. Малая Янисала
Смерть
Неизвестно