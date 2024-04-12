Потапов Никифор Гаврилов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Потапов Гаврило Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: Потапова Надежда Сергиева
Рождение ребёнка
26.05.1814
Мать ребёнка: Потапова Надежда Сергиева
Рождение ребёнка
07.09.1818
Дочь: Анна Никифорова
Мать ребёнка: Потапова Надежда Сергиева
Смерть
Неизвестно