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Потапов Никифор Гаврилов

Место рождения

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Потапов Гаврило Яковлев

Мать: не указана

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Потапов Марко Никифоров

Мать ребёнка: Потапова Надежда Сергиева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.05.1814

Сын: Потапов Карп Никифоров

Мать ребёнка: Потапова Надежда Сергиева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.09.1818

Дочь: Анна Никифорова

Мать ребёнка: Потапова Надежда Сергиева

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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