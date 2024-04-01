Филлипова 1, Созонова 2 Мария Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.10.1912
Муж: Созонов Иван Федоров
Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 27 ж. 22 оба вторым браком, вдова ст. Архангельской
Смерть
Неизвестно