Филлипова 1, Созонова 2 Мария Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филлипова 1, Созонова 2 Мария Прокопьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.10.1912

Муж: Созонов Иван Федоров

Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 27 ж. 22 оба вторым браком, вдова ст. Архангельской
Смерть
Неизвестно

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