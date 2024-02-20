Юрченко Ефрем Яковлевич
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1898
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
16.11.1919
Дочь: Ольга Ефремовна
Мать ребёнка: Юрченко Анастасия Ивановна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
15.10.1921
Дочь: Мария Ефремовна
Мать ребёнка: Юрченко Анастасия Ивановна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
01.12.1924
Дочь: Екатерина Ефремовна
Мать ребёнка: Юрченко Анастасия Ивановна
УССР Запорожская обл.,Васильковский р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
Рождение ребёнка
30.08.1926
Дочь: Лидия Ефремовна
Мать ребёнка: Юрченко Анастасия Ивановна
УССР Запорожская обл.,Васильковский р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
Рождение ребёнка
28.06.1930
Дочь: Нина Ефремовна
Мать ребёнка: Юрченко Анастасия Ивановна
УССР Запорожская обл.,Васильковский ( ранее Белозерский ) р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно