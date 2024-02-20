Юрченко Ефрем Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко Ефрем Яковлевич

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Юрченко Яков Пантелеймонович

Мать: Юрченко Фекла Агапиевна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
16.11.1919

Дочь: Ольга Ефремовна

Мать ребёнка: Юрченко Анастасия Ивановна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
15.10.1921

Дочь: Мария Ефремовна

Мать ребёнка: Юрченко Анастасия Ивановна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
01.12.1924

Дочь: Екатерина Ефремовна

Мать ребёнка: Юрченко Анастасия Ивановна

УССР Запорожская обл.,Васильковский р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
Рождение ребёнка
30.08.1926

Дочь: Лидия Ефремовна

Мать ребёнка: Юрченко Анастасия Ивановна

УССР Запорожская обл.,Васильковский р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
Рождение ребёнка
28.06.1930

Дочь: Нина Ефремовна

Мать ребёнка: Юрченко Анастасия Ивановна

УССР Запорожская обл.,Васильковский ( ранее Белозерский ) р-н с.Верхняя / Малая / Белозерка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрченко Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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