Батова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Батова Павлина Алексеевна
Отец ребёнка: Батов Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Батова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Батов Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1833 ст.
Отец ребёнка: Батов Алексей Иванович
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно