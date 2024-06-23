Батова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батова Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батова Павлина Алексеевна

Отец ребёнка: Батов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Батова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Батов Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1833 ст.

Сын: Батов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Батов Алексей Иванович

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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