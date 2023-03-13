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Антипина Екатерина Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Антипинъ Андрей

Отец ребёнка: Антипинъ Василий

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Антипинъ Василий

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1896

Сын: Антипинъ Ермолай

Отец ребёнка: Антипинъ Василий

Рождение ребёнка
09.10.1898

Сын: Антипинъ Кузьма

Отец ребёнка: Антипинъ Василий

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.03.1904

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Антипинъ Василий

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1908

Сын: Антипинъ Максимъ

Отец ребёнка: Антипинъ Василий

Ивановка, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипинъ Василий

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