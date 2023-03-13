Антипина Екатерина Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1887
Сын: Антипинъ Андрей
Отец ребёнка: Антипинъ Василий
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Антипинъ Василий
Рождение ребёнка
1896
Сын: Антипинъ Ермолай
Отец ребёнка: Антипинъ Василий
Рождение ребёнка
09.10.1898
Сын: Антипинъ Кузьма
Отец ребёнка: Антипинъ Василий
Рождение ребёнка
23.03.1904
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Антипинъ Василий
Рождение ребёнка
17.02.1908
Сын: Антипинъ Максимъ
Отец ребёнка: Антипинъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антипинъ Василий