Васса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васса Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1696

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1699 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Трофимович

Рождение ребёнка
1719

Сын: Петр Семёнович

Отец ребёнка: Семён Трофимович

Рождение ребёнка
1734

Сын: Денис Семёнович

Отец ребёнка: Семён Трофимович

Рождение ребёнка
1737

Сын: Макар Семёнович

Отец ребёнка: Семён Трофимович

Смерть
Неизвестно

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