Васса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1696
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Трофимович
Рождение ребёнка
1719
Сын: Петр Семёнович
Отец ребёнка: Семён Трофимович
Рождение ребёнка
1734
Сын: Денис Семёнович
Отец ребёнка: Семён Трофимович
Рождение ребёнка
1737
Сын: Макар Семёнович
Отец ребёнка: Семён Трофимович
Смерть
Неизвестно