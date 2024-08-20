Farr William Joseph — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Farr William Joseph

Место рождения

Marylebone, Middlesex, England

Дата рождения

11.10.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1807 г.р.

Мать

1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Крещение
22.04.1847
Рождение
11.10.1848

Отец: Farr William

Мать: (Whittal) Mary Elizabeth

Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
17.02.1849
Место жительства
1851
Место жительства
1851
Место жительства
1851
Место жительства
1881
Место жительства
1881
Смерть
Неизвестно

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