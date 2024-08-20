Farr William Joseph
Место рожденияMarylebone, Middlesex, England
Дата рождения11.10.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
22.04.1847
Рождение
11.10.1848
Отец: Farr William
Мать: (Whittal) Mary Elizabeth
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
17.02.1849
Место жительства
1851
Место жительства
1851
Место жительства
1851
Место жительства
1881
Место жительства
1881
Смерть
Неизвестно