Касянчук Іван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: ?
Мать: (Касянчук) Текля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касянчук Евгений
Мать ребёнка: Касянчук Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Касянчук Светлана
Развод
Неизвестно
Жена: Касянчук Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Касянчук Александр
Мать ребёнка: Касянчук Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Касянчук Анна
Развод
Неизвестно
Жена: Касянчук Алла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Касянчук) Лариса
Мать ребёнка: Касянчук Алла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Касянчук Алла