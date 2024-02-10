Касянчук Іван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касянчук Іван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: (Касянчук) Текля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касянчук Евгений

Мать ребёнка: Касянчук Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касянчук Светлана

Развод
Неизвестно

Жена: Касянчук Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касянчук Александр

Мать ребёнка: Касянчук Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касянчук Анна

Развод
Неизвестно

Жена: Касянчук Алла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Касянчук) Лариса

Мать ребёнка: Касянчук Алла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Касянчук Алла

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