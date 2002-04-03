Назарова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.04.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трантин Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трантин Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трантин Александр Васильевич

Смерть
03.04.2002

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