Дудкина Прасковья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти05.01.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.05.1937
Сын: Дудкин Николай Степанович
Отец ребёнка: Дудкин Стефан Парфенович
Рождение ребёнка
20.11.1941
Дочь: Дудкина Таисия Степановна
Отец ребёнка: Дудкин Стефан Парфенович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.01.1995