Дудкина Прасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудкина Прасковья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

05.01.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.05.1937

Сын: Дудкин Николай Степанович

Отец ребёнка: Дудкин Стефан Парфенович

Силино, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
20.11.1941

Дочь: Дудкина Таисия Степановна

Отец ребёнка: Дудкин Стефан Парфенович

Силино, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудкин Стефан Парфенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудкин Стефан Парфенович

Смерть
05.01.1995
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