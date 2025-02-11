Зубарева Анна Федоровна Вавилина
женский, родилась 02.12.1884, Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния
умерла Неизвестно
ОтецВавилин Федор ИвановичНеизвестно г.р.
МатьВавилина Евдокия СпиридоновнаНеизвестно г.р.
Супруги
Зубарев Николай Ефимович1878 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1884
Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
12.09.1903
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно