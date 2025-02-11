Зубарева Анна Федоровна Вавилина 02.12.1884 — найти родственников по фамилии на Familio

Зубарева Анна Федоровна Вавилина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 02.12.1884, Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния

умерла Неизвестно

Отец
Вавилин Федор ИвановичНеизвестно г.р.
Мать
Вавилина Евдокия СпиридоновнаНеизвестно г.р.
Супруги
Зубарев Николай Ефимович1878 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1884

Отец: Вавилин Федор Иванович

Мать: Вавилина Евдокия Спиридоновна

Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Бракосочетание
12.09.1903

Муж: Зубарев Николай Ефимович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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