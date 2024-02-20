Федорченко (Беховец) Наталья Максимовна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1852
Дата смерти25.07.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Беховец Максим Федорович
Мать: ?
Сын: Федорченко Косьма Константинович
Отец ребёнка: Федорченко Василий Константинович
Сын: Федорченко Иван Васильевич
Отец ребёнка: Федорченко Василий Константинович
Сын: Федорченко Севастьян Васильевич
Отец ребёнка: Федорченко Василий Константинович
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Федорченко Василий Константинович
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Федорченко Василий Константинович
Дочь: Марина Васильевна
Отец ребёнка: Федорченко Василий Константинович
Дочь: Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Федорченко Василий Константинович
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Федорченко Василий Константинович
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Федорченко Василий Константинович
Сын: Федорченко Илларион Васильевич
Отец ребёнка: Федорченко Василий Константинович
Сын: Федорченко Захар Васильевич
Отец ребёнка: Федорченко Василий Константинович