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Белоусов Сергей Никитич

Место рождения

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Белоусова Никита Иванович

Мать: Белоусова Олимпиада (Пиама) Матвеевна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1892 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 615 Сергей Никита Иванов Белоусов Пиама Филиппова Белоусовы
Бракосочетание
1913

Жена: Белоусова (Шемайшина) Евдокия Константиновна

Гремячка, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
1913 О бракосочетавшихся Гремячка 4 176 1602 Сергей Никитин Белоусов 21 Никита Иванов 1892 Гремячка Евдокия Константинова 17 Константин нет Шамайшин 1896 Гремячка
Смерть
Неизвестно

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