Белоусов Сергей Никитич
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
1892 О родившихся Кульга+Гремячка 4 176 615 Сергей Никита Иванов Белоусов Пиама Филиппова Белоусовы
Бракосочетание
1913
1913 О бракосочетавшихся Гремячка 4 176 1602 Сергей Никитин Белоусов 21 Никита Иванов 1892 Гремячка Евдокия Константинова 17 Константин нет Шамайшин 1896 Гремячка
Смерть
Неизвестно