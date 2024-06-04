Трусова Анна Агеева
Место рождениядер. Печерки, Елшанская волость, Самарский уезд, Самарская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиПосле 1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
01.08.1881
Смерть
После 1881