Трусова Анна Агеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трусова Анна Агеева

Место рождения

дер. Печерки, Елшанская волость, Самарский уезд, Самарская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

После 1881

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
01.08.1881

Муж: Трусов Василий Гуриев

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1881

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