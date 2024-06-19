Хохряков Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1992
Сын: Хохряков Николай Андреевич
Мать ребёнка: Локадкина Длужневская Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
20.01.1994
Дочь: Хохрякова Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Локадкина Длужневская Светлана Владимировна