Горбунов Кондратий Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1696
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Отец: Горбунов Анисим Данилович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1701
Сын: Горбунов Андрей Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1708
Сын: Горбунов Матвей Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1709
Сын: Горбунов Макар Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1723
Сын: Горбунов Иван Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1727
Сын: Горбунов Алексей Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1728
Сын: Горбунов Сергей Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1733
Сын: Горбунов Афанасий Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1736
Сын: Горбунов Александр Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1745
Сын: Горбунов Кирилл Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Горбунов Петр Кондратьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно