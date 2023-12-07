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Горбунов Кондратий Анисимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1696

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: Горбунов Анисим Данилович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Змеиново, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1701

Сын: Горбунов Андрей Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1708

Сын: Горбунов Матвей Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1709

Сын: Горбунов Макар Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1723

Сын: Горбунов Иван Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Змеиново, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Горбунов Алексей Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Горбунов Сергей Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Змеиново, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1733

Сын: Горбунов Афанасий Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Змеиново, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Горбунов Александр Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Змеиново, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1745

Сын: Горбунов Кирилл Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Змеиново, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Горбунов Петр Кондратьевич

Мать ребёнка: не указана

Змеиново, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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