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Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Дети
Багров Василий Григорьевич1877 г.р.
Маланьина Прасковья Григорьевна Багрова1889 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Багров Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Багров Григорий Дмитриевич

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Маланьина Прасковья Григорьевна Багрова

Отец ребёнка: Багров Григорий Дмитриевич

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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