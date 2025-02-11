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мужской, родился Неизвестно, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Дети
Сидорова Анна Григорьевна Маркушина1838 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Сидорова Анна Григорьевна Маркушина
Мать ребёнка: не указана
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно