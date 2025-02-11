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Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Сидорова Анна Григорьевна Маркушина1838 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Сидорова Анна Григорьевна Маркушина

Мать ребёнка: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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