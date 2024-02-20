Дели (Делиев) Филипп Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДели (Делиев) Филипп Саввич

Дели (Делиев) Филипп Саввич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

1886

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Дели (делиев) Савва Васильевич

Мать: Дели (делиева) Феодора Дмитриевна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Чавлах Елена Филипповна

Мать ребёнка: Дели Елизавета Антоновна

Россия Екатеринославская губ. Мариупольский уезд с. Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Домникия Филипповна

Мать ребёнка: Дели Елизавета Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дели Елизавета Антоновна

Смерть
1886
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close