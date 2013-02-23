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Стрыгин Елисей Ильич
Стрыгин Елисей Ильич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.02.2013
Пол
Мужской
Отец
Стрыгин Илья Сергеевич
1984 г.р.
Мать
Карманова Екатерина Игоревна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.2013
Отец:
Стрыгин Илья Сергеевич
Мать:
Карманова Екатерина Игоревна
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