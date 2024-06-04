Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Агафон Егоров
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Купреян Агафонов
Отец ребёнка: Агафон Егоров
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Иван Агафонов
Отец ребёнка: Агафон Егоров
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Рубцева Фекла Агафонова
Отец ребёнка: Агафон Егоров
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Кузьма Агафонов
Отец ребёнка: Агафон Егоров
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Дарья Агафонова
Отец ребёнка: Агафон Егоров
Смерть
После 1834