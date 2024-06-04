Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1787 г.р.

Дети

Около 1811 г.р.
Около 1814 г.р.
Около 1820 г.р.
Около 1824 г.р.
Около 1826 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агафон Егоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Ермаки, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Купреян Агафонов

Отец ребёнка: Агафон Егоров

Ермаки, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Иван Агафонов

Отец ребёнка: Агафон Егоров

Ермаки, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Рубцева Фекла Агафонова

Отец ребёнка: Агафон Егоров

Ермаки, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Кузьма Агафонов

Отец ребёнка: Агафон Егоров

Ермаки, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Дарья Агафонова

Отец ребёнка: Агафон Егоров

Ермаки, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1834

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