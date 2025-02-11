Из Никитино Степанида Петрова 1776 — найти родственников по фамилии на Familio

Из Никитино Степанида Петрова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1776

умерла До 1804

Дети
Марфа Матвеева1792 г.р.
Гаврил Матвеев13.06.1797 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Марфа Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Васильев

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1795
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Старинная той деревни

Рождение ребёнка
13.06.1797

Сын: Гаврил Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Васильев

Смерть
До 1804

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