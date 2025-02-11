Из Никитино Степанида Петрова
женский, родилась 1776
умерла До 1804
Дети
Марфа Матвеева1792 г.р.
Гаврил Матвеев13.06.1797 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Марфа Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Васильев
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1795
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.06.1797
Сын: Гаврил Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Васильев
Смерть
До 1804