Николаев Иван Казак Р. Плосского Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: (Николаева) Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Николаева Матрона Васильева
Рождение ребёнка
Около 1772
Мать ребёнка: Николаева Матрона Васильева
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: (Николаева) Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Николаева Матрона Васильева
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: (Николаева) Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Николаева Матрона Васильева
Смерть
Неизвестно