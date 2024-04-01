Николаев Иван Казак Р. Плосского Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Иван Казак Р. Плосского Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1750 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Матрона Васильева

Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: (Николаева) Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Николаева Матрона Васильева

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Николаев Федот Иванов

Мать ребёнка: Николаева Матрона Васильева

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: (Николаева) Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Николаева Матрона Васильева

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: (Николаева) Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Николаева Матрона Васильева

Смерть
Неизвестно

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