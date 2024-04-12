Икрина (Новопашина) Ульяна Варламовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икрина (Новопашина) Ульяна Варламовна

Место рождения

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Новопашин Варлам Захарович

Мать: не указана

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
05.11.1900

Муж: Икрин Максим Трофимович

Рождение ребёнка
16.10.1901

Дочь: Парасковья Максимовна

Отец ребёнка: Икрин Максим Трофимович

Рождение ребёнка
15.01.1903

Дочь: Агния Максимовна

Отец ребёнка: Икрин Максим Трофимович

Рождение ребёнка
26.08.1904

Дочь: Анна Максимовна

Отец ребёнка: Икрин Максим Трофимович

Рождение ребёнка
16.03.1906

Сын: Икрин Алексей Максимович

Отец ребёнка: Икрин Максим Трофимович

Рождение ребёнка
20.08.1907

Дочь: Анфиса Максимовна

Отец ребёнка: Икрин Максим Трофимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икрин Сергей Максимович

Отец ребёнка: Икрин Максим Трофимович

Смерть
Неизвестно
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