Икрина (Новопашина) Ульяна Варламовна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Новопашин Варлам Захарович
Бракосочетание
05.11.1900
Рождение ребёнка
16.10.1901
Дочь: Парасковья Максимовна
Отец ребёнка: Икрин Максим Трофимович
Рождение ребёнка
15.01.1903
Дочь: Агния Максимовна
Отец ребёнка: Икрин Максим Трофимович
Рождение ребёнка
26.08.1904
Дочь: Анна Максимовна
Отец ребёнка: Икрин Максим Трофимович
Рождение ребёнка
16.03.1906
Отец ребёнка: Икрин Максим Трофимович
Рождение ребёнка
20.08.1907
Дочь: Анфиса Максимовна
Отец ребёнка: Икрин Максим Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Икрин Максим Трофимович
Смерть
Неизвестно