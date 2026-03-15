Логинов Андрей Васильевич 1826 — найти родственников по фамилии на Familio

Логинов Андрей Васильевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1826, Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

умер Неизвестно

Отец
Логинов Василий Савинович1805 г.р.
Мать
Логинова Елена Самсоновна1804 г.р.
Супруги
Логинова Екатерина Матвеевна1826 г.р.
Дети
Логинов Никифор Андреевич1843 г.р.
Логинов Иван Андреевич1849 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Логинов Василий Савинович

Мать: Логинова Елена Самсоновна

Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова Екатерина Матвеевна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Логинов Никифор Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1849

Сын: Логинов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Логинова Екатерина Матвеевна

Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Логинова) Елена Андреевна

Мать ребёнка: Логинова Екатерина Матвеевна

Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Логинова) Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Логинова Екатерина Матвеевна

Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
Неизвестно

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