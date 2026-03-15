Логинов Андрей Васильевич
мужской, родился 1826, Онучино, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
умер Неизвестно
ОтецЛогинов Василий Савинович1805 г.р.
МатьЛогинова Елена Самсоновна1804 г.р.
Супруги
Логинова Екатерина Матвеевна1826 г.р.
Дети
Логинов Никифор Андреевич1843 г.р.
Логинов Иван Андреевич1849 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Сын: Логинов Никифор Андреевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Логинова Екатерина Матвеевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Логинова) Елена Андреевна
Мать ребёнка: Логинова Екатерина Матвеевна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Логинова) Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Логинова Екатерина Матвеевна
Смерть
Неизвестно