Телятникова (Сапожникова) Анастасия Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телятникова (Сапожникова) Анастасия Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Сапожников Сергей Гарн. Серж. Г. Омска

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Телятников Яков Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Параскева Яковлева

Отец ребёнка: Телятников Яков Михайлов

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Наталья Яковлева

Отец ребёнка: Телятников Яков Михайлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Телятников Яков Михайлов

Смерть
Неизвестно
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