Телятникова (Сапожникова) Анастасия Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: Сапожников Сергей Гарн. Серж. Г. Омска
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Телятников Яков Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Параскева Яковлева
Отец ребёнка: Телятников Яков Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Наталья Яковлева
Отец ребёнка: Телятников Яков Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно