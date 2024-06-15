Некрасова Александра Леонтьева Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова Александра Леонтьева

Некрасова Александра Леонтьева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Андрей Алексеев

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.01.1886

Дочь: (Некрасова) Елена Андреевна

Отец ребёнка: Некрасов Андрей Алексеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.