Носков Павел Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1874
Дата смертиПосле 26.01.1912
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1874
Отец: Носков Спиридон Григорьевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около ?.04.1891
Дочь: Кузнецова (Носкова) Пелагея Павловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 26.01.1912