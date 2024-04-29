Оболенский Василий Князь Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Оболенский (Сухорукий) Михаил Князь Константинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оболенский Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оболенский Борис Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно