Оболенский Василий Князь Михайлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Оболенский Василий Князь Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Оболенский (Сухорукий) Михаил Князь Константинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оболенский Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оболенский Борис Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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