Марусина Степанида Филипповна Мякинина
женский, родилась 1851, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецМякинин ФилиппНеизвестно г.р.
Супруги
Марусин Михаил Петрович1850 г.р.
Дети
Марусин Алексей Михаилович1871 г.р.
Марусин Ефим Михаилович1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Мякинин Филипп
Мать: ?
Бракосочетание
11.11.1868
Рождение ребёнка
1871
Сын: Марусин Алексей Михаилович
Отец ребёнка: Марусин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Марусин Михаил Петрович
Смерть
Неизвестно