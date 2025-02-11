Марусина Степанида Филипповна Мякинина 1851 — найти родственников по фамилии на Familio

Марусина Степанида Филипповна Мякинина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1851, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Мякинин ФилиппНеизвестно г.р.
Супруги
Марусин Михаил Петрович1850 г.р.
Дети
Марусин Алексей Михаилович1871 г.р.
Марусин Ефим Михаилович1872 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Мякинин Филипп

Мать: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
11.11.1868

Муж: Марусин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1871

Сын: Марусин Алексей Михаилович

Отец ребёнка: Марусин Михаил Петрович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1872

Сын: Марусин Ефим Михаилович

Отец ребёнка: Марусин Михаил Петрович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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