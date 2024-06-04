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Аблезин Гаврила Иосифов

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1757

Дата смерти

После 1799

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757

Отец: Аблезин Иосиф (Осип) Никитин

Мать: Аблезина Акулина Фадеева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аблезина Авдотья Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Аблезин Сидор Гаврилов

Мать ребёнка: Аблезина Авдотья Федорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Аблезин Родион Гаврилов

Мать ребёнка: Аблезина Авдотья Федорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: (Аблезина) Марья Гаврилова

Мать ребёнка: Аблезина Авдотья Федорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1799
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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