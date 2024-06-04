Аблезин Гаврила Иосифов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1757
Дата смертиПосле 1799
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1757
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1790
Мать ребёнка: Аблезина Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1796
Мать ребёнка: Аблезина Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: (Аблезина) Марья Гаврилова
Мать ребёнка: Аблезина Авдотья Федорова
Смерть
После 1799