Долгишев Егор Михаилович
мужской, родился Неизвестно, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Дети
Кузина Вера Егоровна Долгишева1869 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Лифанова Анастасия Егоровна Долгишева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Кузина Вера Егоровна Долгишева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно