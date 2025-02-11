Долгишев Егор Михаилович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Долгишев Егор Михаилович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился Неизвестно, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Лифанова Анастасия Егоровна Долгишева1861 г.р.
Кузина Вера Егоровна Долгишева1869 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Лифанова Анастасия Егоровна Долгишева

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Кузина Вера Егоровна Долгишева

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1873

Сын: Долгишев Андрей Егорович

Мать ребёнка: ?

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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