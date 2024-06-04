Баскаков Антон Поликарпов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: (Баскакова) Ненила Антонова
Мать ребёнка: Баскакова Прасковья Егорова
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Баскаков Арсений (Парфен) Антонов
Мать ребёнка: Баскакова Прасковья Егорова
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: (Баскакова) Аксинья Антонова
Мать ребёнка: Баскакова Прасковья Егорова
Рождение ребёнка
Около 1843
Мать ребёнка: Баскакова Прасковья Егорова
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: (Баскакова) Пелагея Антонова
Мать ребёнка: Баскакова Прасковья Егорова
Смерть
После 1850