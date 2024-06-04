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Баскаков Антон Поликарпов

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Баскаков Поликарп Герасимов

Мать: Баскакова Настасья Липатова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баскакова Прасковья Егорова

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: (Баскакова) Ненила Антонова

Мать ребёнка: Баскакова Прасковья Егорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Баскаков Арсений (Парфен) Антонов

Мать ребёнка: Баскакова Прасковья Егорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: (Баскакова) Аксинья Антонова

Мать ребёнка: Баскакова Прасковья Егорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Баскаков Иван Антонов

Мать ребёнка: Баскакова Прасковья Егорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: (Баскакова) Пелагея Антонова

Мать ребёнка: Баскакова Прасковья Егорова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

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