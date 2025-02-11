Кунтелев Иван Васильевич 1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Кунтелев Иван Васильевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1849, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Кунтелев Василий Андреевич1820 г.р.
Мать
Кунтелева Анна Антоновна1818 г.р.
Дети
Глухова Евдокия Ивановна Кунтелева1873 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Кунтелев Василий Андреевич

Мать: Кунтелева Анна Антоновна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Глухова Евдокия Ивановна Кунтелева

Мать ребёнка: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.