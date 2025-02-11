Кунтелев Иван Васильевич
мужской, родился 1849, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецКунтелев Василий Андреевич1820 г.р.
МатьКунтелева Анна Антоновна1818 г.р.
Дети
Глухова Евдокия Ивановна Кунтелева1873 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1849
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Глухова Евдокия Ивановна Кунтелева
Мать ребёнка: не указана
Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно