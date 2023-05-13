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Мустафина Нина Хасанова
Мустафина Нина Хасанова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1945
Пол
Женский
Отец
Мустафин Хасан Мустафиевич
1911 г.р.
Мать
Мустафина Евдокия Константиновна
1920 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Отец:
Мустафин Хасан Мустафиевич
Мать:
Мустафина Евдокия Константиновна
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