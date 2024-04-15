Бугаец Мария Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти02.06.1879 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Восприемник
22.12.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Петр Николаевич Романченко
Рождение ребёнка
27.11.1876 ст.
Дочь: Балимова Варвара Петровна
Отец ребёнка: Бугаец Петр Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.06.1879 ст.
Причина смерти: от чахотки
Похороны
04.06.1879 ст.
на общественном кладбище