Бугаец Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бугаец Мария Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

02.06.1879 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
22.12.1874 ст.
Хотень, Сумська область
Петр Николаевич Романченко
Рождение ребёнка
27.11.1876 ст.

Дочь: Балимова Варвара Петровна

Отец ребёнка: Бугаец Петр Игнатьевич

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бугаец Петр Игнатьевич

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
02.06.1879 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от чахотки
Похороны
04.06.1879 ст.
на общественном кладбище
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